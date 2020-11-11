Для поддержки педагогов российских школ приняты дополнительные меры

Отныне всем учителям в нашей стране. которые занимаются классным руководством, будут платить дополнительно. Об этом сказано в постановлении, подписанном в среду, 11 ноября, главой правительства Михаилом Мишустиным.

Нововедение коснется педагогов не только школ, но и образовательных учреждений, находящихся в ведомстве МИД, Минтранса, МЧС, Министерства культуры и других.

Оговорена и сумма, которую будут выдавать каждому учителю. Это 5 тыс. рублей. Кроме того, все ранее установленные надбавки будут сохранены, прописано в документе.

Такое решение принято по поручению президента России. Эту тему Владимир Путин затронул во время выступления перед сенаторами. Он рассказал о мерах поддержки граждан и отметил, что не должно быть никаких проблем с выплатами педагогам за классное руководство все они должны получить по 5 тыс. рублей.