Так называемые "независимые следователи" подсунули голландскому прокурору подделку

Видео с ЗРК "Бук", на основании которого международная следственная группа во главе с прокурором Нидерландов пришла к выводу, что малайзийский "Боинг" сбили ополченцы Донбасса из российского оружия, было снято в 2012 году. Несмотря на это, обвинение продолжает стоять на своем.

Голландский журналист Макс ван дер Верфф, делавший репортажи по делу МН17 и бывавший на месте крушения, обратил внимание на видео, распространенное группой Bellingcat. По данным портала, который называет себя независимым, а на самом деле финансируется Великобританией и НАТО, на кадрах, сделанных в районе украинской Макеевки, запечатлена установка "Бук", из которой и сбили МН17.

Это видео послужило одним из главных доказательств стороны обвинения на суде. Однако в интернете можно найти оригинал записи. И там стоит дата съемки – 2012 год. Голландский журналист публикует в своем "Твиттере" скрины стоп-кадров и делает вывод, что официальное следствие купилось на спекуляции.

Oververhitte batterijen zouden mogelijk een verklaring zijn waarom de timestamp van de video het jaar 2012 toont. *screenshot* van de video waar het (waarschijnlijk - speculatie) over gaat. pic.twitter.com/An9xu7llku — Max van der Werff (@MaxvanderWerff) November 7, 2020

Макс ван дер Верфф рекомендует стороне защиты использовать эти сведения на судебном процессе. О том, что кадры с "Буком" фальсифицированы, ранее утверждал российский технический эксперт Юрий Антипов.

Суд по делу МН17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. В ноябре стало известно, что судья направил запрос производителю "Буков" "Алмаз-Антей". Это дает основание надеяться, что российская точка зрения будет услышана на судебном процессе.

Ранее РФ вышла из консультаций с Нидерландами и Австралией по делу МН17.