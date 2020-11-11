Рост числа ипотечных кредитов растет одновременно с ценами на квадратные метры

В России побит рекорд по ипотеке. Год еще не кончился, а кредитов на недвижимость выдано уже больше, чем в лучшем по этому показателю 2018 году. Готовность граждан влезть в долги ради новой квартиры одновременно подогревает и цены на рынке жилья.

За 10 месяцев 2020 г. кредитные организации выдали россиянам 3,25 трлн руб. на покупку и строительство жилья, сообщает РБК. Многие поспешили взять ипотеку, пока действует льготная ставка 6,5% и пониженный первоначальный взнос. Впрочем, под программу льготного кредитования попали лишь 26% заемщиков, остальные получали деньги на общих условиях. Соответственно, ажиотажный спрос наблюдался как на новостройки, так и на рынке вторичного жилья.

Это вызвало рост цен. В третьем квартале 2020 г. стоимость квадратного метра в новостройках поднялась на 8,6%, на остальную недвижимость в среднем на 4%, что снизило выгоду от льготной ипотеки, но не умерило аппетиты россиян. Ожидается, что к концу года в стране станет на 1,5 млн ипотечных заемщиков больше.

Учитывая, что доходы граждан в 2020 г. стремительно падают, а накопленные сбережения тают, риск ипотечного кризиса очень велик.

"Многие россияне, которые берут ипотеку, столкнутся со сложностями по ее обслуживаю в следующем году",

– прогнозирует экономист Константин Селянин. По его мнению, если банки начнут отбирать у неплательщиков квартиры и выставлять их на торги, это может вызвать обвал на рынке недвижимости, передает URA.RU.

Ранее эксперты назвали главные риски дешевой ипотеки.