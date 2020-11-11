Сделать это легко, и много сил не потребуется

Ванны и раковины часто пачкаются и теряют вид – желтеют, на них появляется налет, а иногда ржавчина. Отмыть же их с помощью чистящих средств, даже тех, что стоят дорого, не всегда удается.

Однако есть способ, используя который, с такой задачей будет легко справиться без особых усилий. И ванна с раковиной заблестят.

Порядок действий

1. Перемешать на блюдце 6 ст. л. пищевой соды и 5 – 7 ст. л кальцинированной.

2. Добавить немного воды.

3. Хорошенько перемешать.

4. Нанести полученную смесь на поверхность ванны, раковины.

5. Оставить на несколько часов.

6. Смешать 150 г любого отбеливателя со 100 – 150 г уксуса 9%.

7. Смоченной в этой смеси губкой тщательно вымыть ванну, раковину.

Вся грязь, которая там была, сойдет. Они засияют чистотой и белизной.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как избавиться от налета и ржавчины в ванне. Это можно сделать быстро и не используя бытовую химию.