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Ванны и раковины часто пачкаются и теряют вид – желтеют, на них появляется налет, а иногда ржавчина. Отмыть же их с помощью чистящих средств, даже тех, что стоят дорого, не всегда удается.
Однако есть способ, используя который, с такой задачей будет легко справиться без особых усилий. И ванна с раковиной заблестят.
Порядок действий
1. Перемешать на блюдце 6 ст. л. пищевой соды и 5 – 7 ст. л кальцинированной.
2. Добавить немного воды.
3. Хорошенько перемешать.
4. Нанести полученную смесь на поверхность ванны, раковины.
5. Оставить на несколько часов.
6. Смешать 150 г любого отбеливателя со 100 – 150 г уксуса 9%.
7. Смоченной в этой смеси губкой тщательно вымыть ванну, раковину.
Вся грязь, которая там была, сойдет. Они засияют чистотой и белизной.
Ранее "Утро.ру" сообщало, как избавиться от налета и ржавчины в ванне. Это можно сделать быстро и не используя бытовую химию.
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