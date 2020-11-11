Как очистить ванну и раковину добела с помощью соды

Как очистить ванну и раковину добела с помощью соды
Фото: Jenny Norquist/moodboard/www.globallookpress.com
Сделать это легко, и много сил не потребуется

Ванны и раковины часто пачкаются и теряют вид – желтеют, на них появляется налет, а иногда ржавчина. Отмыть же их с помощью чистящих средств, даже тех, что стоят дорого, не всегда удается.

Однако есть способ, используя который, с такой задачей будет легко справиться без особых усилий. И ванна с раковиной заблестят.

Порядок действий 

1. Перемешать на блюдце 6 ст. л. пищевой соды и 5 – 7 ст. л кальцинированной.

2. Добавить немного воды.

3. Хорошенько перемешать.

4. Нанести полученную смесь на поверхность ванны, раковины.

5. Оставить на несколько часов.

6. Смешать 150 г любого отбеливателя со 100 – 150 г уксуса 9%.

7. Смоченной в этой смеси губкой тщательно вымыть ванну, раковину.

Вся грязь, которая там была, сойдет. Они засияют чистотой и белизной.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как избавиться от налета и ржавчины в ванне. Это можно сделать быстро и не используя бытовую химию. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

Ограничительные меры не коснутся Германии

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1131 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей