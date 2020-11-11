Астрономы предупредили россиян о новых магнитных бурях

Явления ожидаются ближе к концу ноября

Стало известно, когда произойдут очередные магнитные бури. По словам специалистов, возмущение геомагнитного поля ожидается 20 и 22 ноября.

Сообщается, что мощность бурь будет небольшой – соответствующей категории G1, передает АГН "Москва".

Астрономы предупреждают, что с 17 по 22 ноября магнитосфера Земли будет возмущенной, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей. Явление повторится 24 и 25 ноября. 

Напомним, прошлая магнитная буря произошла в период с 22 по 25 октября. Тогда она тоже находилась на слабом уровне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США схитрят с новыми санкциями против "Северного потока - 2"

Ограничительные меры не коснутся Германии

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1131 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей