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Стало известно, когда произойдут очередные магнитные бури. По словам специалистов, возмущение геомагнитного поля ожидается 20 и 22 ноября.
Сообщается, что мощность бурь будет небольшой – соответствующей категории G1, передает АГН "Москва".
Астрономы предупреждают, что с 17 по 22 ноября магнитосфера Земли будет возмущенной, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей. Явление повторится 24 и 25 ноября.
Напомним, прошлая магнитная буря произошла в период с 22 по 25 октября. Тогда она тоже находилась на слабом уровне.
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