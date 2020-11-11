Явления ожидаются ближе к концу ноября

Стало известно, когда произойдут очередные магнитные бури. По словам специалистов, возмущение геомагнитного поля ожидается 20 и 22 ноября.

Сообщается, что мощность бурь будет небольшой – соответствующей категории G1, передает АГН "Москва".

Астрономы предупреждают, что с 17 по 22 ноября магнитосфера Земли будет возмущенной, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей. Явление повторится 24 и 25 ноября.

Напомним, прошлая магнитная буря произошла в период с 22 по 25 октября. Тогда она тоже находилась на слабом уровне.