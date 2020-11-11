Федеральные ведомства объединятся для серьезной работы в отдельной отрасли

Рабочая группа, в которой примут участие члены администрации президента России, будет сформирована для развития в стране креативной индустрии. Такое заявление сделал сегодня, 11 ноября, глава администрации российского лидера Сергей Кириенко, выступая на площадке форума "Сильные идеи для нового времени".

Госслужащий сообщил, что договорился о соответствующем решении с кабмином и вице-премьером правительства Дмитрием Чернышенко. Оба чиновника станут курировать направление креативной индустрии в качестве председателей рабочей группы, которую предстоит сформировать.

Кириенко также добавил, что инициаторами создания группы стали сами представители креативной отрасли, внесшие предложение на рассмотрение.

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит в российской столице с 11 по 13 ноября. Для проведения мероприятия собрали тысячи идей по развитию экономической, социальной и технологический отраслей в стране. Авторы поделятся своими задумками с представителями федеральных ведомств, а также институтов развития, передает ТАСС.