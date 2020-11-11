Смешные анекдоты на 12 ноября

Смешные анекдоты на 12 ноября
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
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  • Вовочка разговаривает с отцом.

– Пап, что такое чудо? – задает он вопрос.
Тот вместо ответа бьет сына по затылку.
Мальчик плачет, а родитель интересуется, было ли ему больно
– Очень!
– Чудо было бы, если бы тебе не было больно, – объясняет отец.

  • Разложив на столе карты, гадалка объявляет пришедшей к ней даме, что та до 50 лет будет испытывать недостаток денег.
    – А после этого все изменится? – с надеждой в голосе обращается к ней женщина.
    – Нет, вы просто привыкнете к этому.
  • Посетительница магазина подходит к продавцу и возмущается: – Накануне я приобрела тут одеяло, и вы называли его шерстяным. Но придя домой, я прочитала на этикетке, что в его составе 100% акрила. – Это так и есть, – подтверждает торговец и добавляет: – Этикетку пришили нарочно, чтобы обмануть моль.
  • Мужчина в ателье:

– Что с моим пиджаком?

– Еще не дошили.

 – А как продвигается работа?

– Скоро приступим.

Полина ДОРОЖКИНА

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