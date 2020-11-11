Смешные анекдоты на 12 ноября

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– Пап, что такое чудо? – задает он вопрос.
Тот вместо ответа бьет сына по затылку.
Мальчик плачет, а родитель интересуется, было ли ему больно
– Очень!
– Чудо было бы, если бы тебе не было больно, – объясняет отец.
– Что с моим пиджаком?
– Еще не дошили.
– А как продвигается работа?
– Скоро приступим.
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