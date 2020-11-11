Смешные анекдоты на 12 ноября

Начать четверг с позитива легко – читайте шутки от "Утро.ру"

Вовочка разговаривает с отцом.



– Пап, что такое чудо? – задает он вопрос.

Тот вместо ответа бьет сына по затылку.

Мальчик плачет, а родитель интересуется, было ли ему больно

– Очень!

– Чудо было бы, если бы тебе не было больно, – объясняет отец.

Разложив на столе карты, гадалка объявляет пришедшей к ней даме, что та до 50 лет будет испытывать недостаток денег.

– А после этого все изменится? – с надеждой в голосе обращается к ней женщина.

– Нет, вы просто привыкнете к этому.

– А после этого все изменится? – с надеждой в голосе обращается к ней женщина. – Нет, вы просто привыкнете к этому. Посетительница магазина подходит к продавцу и возмущается: – Накануне я приобрела тут одеяло, и вы называли его шерстяным. Но придя домой, я прочитала на этикетке, что в его составе 100% акрила. – Это так и есть, – подтверждает торговец и добавляет: – Этикетку пришили нарочно, чтобы обмануть моль.

Мужчина в ателье:

– Что с моим пиджаком?

– Еще не дошили.

– А как продвигается работа?

– Скоро приступим.