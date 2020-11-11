На Украине раскрыли план возвращения Крыма с помощью воды

На Украине раскрыли план возвращения Крыма с помощью воды
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Рассчитывать на сотрудничество для решения гуманитарной проблемы не приходится

Россия не способна решить проблему водоснабжения Крыма, и Украина этим воспользуется. По словам Антона Кориневича, представляющего в администрации Владимира Зеленского вопросы Крыма, запрет на поставки на полуостров днепровской воды – единственный действенный инструмент, которым располагает Киев, для влияния на Москву.

"Вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма",

заявил Кориневич в комментарии "РБК-Украине". По его словам, перекрыв Северо-Крымский канал, Украина не могла создать гуманитарную катастрофу на полуострове, поскольку раньше эту воду использовали только для полива и технических нужд, а для питья хватало других источников. Сейчас же возник дефицит с питьевой водой из-за перенаселения Крыма за счет российских "военных, прокуроров, полицейских и их семей", поделился соображениями Кориневич.

На Украине заметили усилия РФ по решению проблемы водоснабжения полуострова, но считают эти меры малоэффективными, раз власти предупреждают местных жителей о перебоях с водой как минимум до весны. В то же время там считают, что ее действия "уничтожают экологию Крыма", и за это предлагается с России взыскать кругленькую сумму. Сколько – сказать пока не могут, подсчитают, когда получат Крым в свои руки.

Ранее глава Крымской республики Сергей Аксенов признал, что сложная ситуация с водой может сохраниться до следующей зимы. На решение проблемы из федерального бюджета выделено 45 млрд рублей. Сейчас часть крупных городов снабжается водой по графику. При этом туристы с удовольствием едут отдыхать на полуостров даже в ноябре.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Вот истинное лицо кастрюлеголового, отравить собаку соседа, а потом подать в суд на этого соседа за плохое обращение к животным.... Желание получить все на халяву ничего не делая уже ничем из хохлов не вытравить...
Сибиряк.
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Свисток Антон Кориневич, представляющего в администрации Владимира Зеленского вопросы Крыма, просвистел. Именно просвистел и то что просвистел абсолютно неправильное представление. А воду для Крыма сделаем, а вы свистки свистите и свистите. Другого же не можете.
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