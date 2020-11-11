Рассчитывать на сотрудничество для решения гуманитарной проблемы не приходится

Россия не способна решить проблему водоснабжения Крыма, и Украина этим воспользуется. По словам Антона Кориневича, представляющего в администрации Владимира Зеленского вопросы Крыма, запрет на поставки на полуостров днепровской воды – единственный действенный инструмент, которым располагает Киев, для влияния на Москву.

"Вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма",

– заявил Кориневич в комментарии "РБК-Украине". По его словам, перекрыв Северо-Крымский канал, Украина не могла создать гуманитарную катастрофу на полуострове, поскольку раньше эту воду использовали только для полива и технических нужд, а для питья хватало других источников. Сейчас же возник дефицит с питьевой водой из-за перенаселения Крыма за счет российских "военных, прокуроров, полицейских и их семей", поделился соображениями Кориневич.

На Украине заметили усилия РФ по решению проблемы водоснабжения полуострова, но считают эти меры малоэффективными, раз власти предупреждают местных жителей о перебоях с водой как минимум до весны. В то же время там считают, что ее действия "уничтожают экологию Крыма", и за это предлагается с России взыскать кругленькую сумму. Сколько – сказать пока не могут, подсчитают, когда получат Крым в свои руки.

Ранее глава Крымской республики Сергей Аксенов признал, что сложная ситуация с водой может сохраниться до следующей зимы. На решение проблемы из федерального бюджета выделено 45 млрд рублей. Сейчас часть крупных городов снабжается водой по графику. При этом туристы с удовольствием едут отдыхать на полуостров даже в ноябре.