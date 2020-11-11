Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу

Продление новогодних выходных до 24 января негативно повлияет на бизнес, у которого нет возможности работать онлайн. Об этом заявила представитель "Опоры России" Светлана Петропольская.

По ее мнению, пострадают юристы, которым будет нечего делать при закрытых судах, Росреестре и лицензирующих организациях. Понесут убытки предприниматели, оказывающие услуги офлайн. В то же время торговые предприятия и сфера развлечений даже выиграет от дополнительных каникул, передают "Известия".

По утвержденному ранее плану, новогодние праздники в 2021 г. должны пройти с 1 по 10 января. Но в правительство РФ поступило предложение увеличить количество выходных дней еще на 2 недели, до 24 января, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса, сообщает телеканал "360".

В Совете Федерации к этой идее отнестись без энтузиазма. По словам сенатора Валерия Рязанского, столь длительные новогодние каникулы окажутся непосильной ношей для российской экономики.

Ранее стал известен график дополнительных выходных дней на 2021 год.