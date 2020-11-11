Продление новогодних каникул до 24 января оценили эксперты

Продление новогодних каникул до 24 января оценили эксперты
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу

Продление новогодних выходных до 24 января негативно повлияет на бизнес, у которого нет возможности работать онлайн. Об этом заявила представитель "Опоры России" Светлана Петропольская.

По ее мнению, пострадают юристы, которым будет нечего делать при закрытых судах, Росреестре и лицензирующих организациях. Понесут убытки предприниматели, оказывающие услуги офлайн. В то же время торговые предприятия и сфера развлечений даже выиграет от дополнительных каникул, передают "Известия".

По утвержденному ранее плану, новогодние праздники в 2021 г. должны пройти с 1 по 10 января. Но в правительство РФ поступило предложение увеличить количество выходных дней еще на 2 недели, до 24 января, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса, сообщает телеканал "360".

В Совете Федерации к этой идее отнестись без энтузиазма. По словам сенатора  Валерия Рязанского, столь длительные новогодние каникулы окажутся непосильной ношей для российской экономики.

Ранее стал известен график дополнительных выходных дней на 2021 год. 

Николай ВИКТОРОВ

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