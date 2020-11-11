Пенсии вырастут за счет МРОТ: в России нашли способ повысить социальные выплаты

Пенсии вырастут за счет МРОТ: в России нашли способ повысить социальные выплаты
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В правительстве объяснили новый механизм расчета финансовых показателей

Благодаря изменениям в подходе к определению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России вырастут пенсии. В этом убежден замглавы Минтруда Андрей Пудов.

По его мнению, новая методика расчета МРОТ непременно приведет к росту заработной платы и отчислений с нее взносов в Пенсионный фонд.

"Больше платежи – больше пенсии",

– сделал вывод Пудов.

В среду, 11 ноября, парламентарии нижней палаты одобрили в первом чтении предложение правительства рассчитывать МРОТ исходя из медианной зарплаты. Для этого список всех официально работающих россиян, составленный по уровню зарплат, условно разделят пополам. Линия раздела и будет указывать на медианную зарплату, которая обычно отличается от среднего уровня в меньшую сторону. МРОТ составит 42% от этого показателя.

В 2021 г. МРОТ по новой системе расчета будет равен 12 792 руб. в месяц. К 2023 г. он должен достичь 14176 руб., прогнозирует Пудов. 

Аналогично будут рассчитывать величину прожиточного минимума (ПМ). В 2021 г. он должен составлять 42,2% от размера медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, передает РИА "Новости". Это соотношение может пересматриваться, но только в сторону увеличения. Размер потребительской корзины на величину прожиточного минимума больше влиять не будет.

От уровня прожиточного минимума зависит величина федеральных и региональных доплат пенсионерам и социальные выплаты. На 2021 г. по стране установят ПМ на уровне 11653 руб., но к нему предусмотрены региональные коэффициенты. 

Ранее стало известно, кто из пенсионеров на следующий год получит дополнительную тысячу рублей в месяц.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Все кто не работает- а работающим пенсионерам кукиш обирают цинично и безжалостно
А цены на продукты, не подскажете на сколько выростут? 1000 прибавят, а две заберут.Гость
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Да
Гость
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Кручу-верчу, мозг запудрить всем хочу...
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