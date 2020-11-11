Пользователи отдали пальму первенства в урегулировании конфликта президенту РФ

Русскоязычные пользователи соцсетей раскритиковали президента Азербайджана Ильхама Алиева после его заявления о победе в Нагорном Карабахе. Россияне с удивлением восприняли такую убежденность.

Напомним, ранее в четверг, 11 ноября, на встрече с военнослужащими лидер азербайджанцев объявил о завершении "отечественной войны", в которой Баку одержал "блестящую победу", освободил регион от "оккупации" и изгнал "с нашей земли оккупантов".

Кроме того, Алиев обещал провести в Карабахе оценку ущерба и потребовать компенсации от Еревана.



Россияне, мягко говоря, такие победоносные реляции не разделили. Издание "ЦарьГрад" собрало яркие комментарии.

"Какая ж это "победа", когда в Нагорный Карабах заехала группа российских сил специальных операций с поддержкой фронтовой авиации и дронами всех мастей? А еще транспортный коридор из Западного Азербайджана в Нахичевань на территории Армении контролируют российские погранцы и таможенники?!" – задается вопросами scoffer.

"С какой стати, "компенсация" с Армении – разве Азербайджан с ней воевал? И второе: кого победили – Карабах? Да-а... азербайджанцы крутые. Скромнее надо быть, тактичнее. Ты еще награди за победу в гражданской войне", – заметил Константин Имярек.

"Думаю, поторопился. Речь идет о разумном компромиссе по предложению России. Это и положило конец войне. Если уж кто и победил, то это наша Россия и Путин", – считает lyuda.terenteva.55.

"Да этим идиотам любое соглашение победа. Особенно Алиев, тот еще клоун. Да и Пашинян не лучше", – пишет Daniyar Chukanov.

"Как победил? Вроде бы соглашение было заключено?", – указывает на вполне реальный факт Rnbee.

"И чего раскудахтались? Вперед территорию "освобожденную" восстанавливать и отстраивать... "победа" Пиррова..", – высказал свое мнение под соответствующей информацией на РИА "Новости" Соловей Северный.

"Это очередная выигранная партия Путина. Вы видите на два хода вперед, а он нацелился на весь турнир))) Боюсь у проигрывающих нервы сдадут))) И доской по башке)))", – полагает Dak Smal.

"Заявлений с обеих сторон было и будет много, а смысл всего происходящего один. Как только Россию попробовали на зуб, тут же война и окончилась.. Вот в принципе и все факты. А воздух сотрясать – дело не хитрое.." – констатировал Иван Сидорович.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября было Москва, Ереван и Баку подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения согласились на ввод российских миротворцев в зону конфликта. В НКР отправились почти две тысячи военнослужащих РФ.

