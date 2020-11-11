В России возраст молодежи планируют повысить до 35 лет

Проект об этой инициативе уже прошел первое чтение

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает увеличение придельной планки при отнесении гражданина к категории "молодежь". Если законопроект будет окончательно одобрен, к этой категории станут относить россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее предельный возраст был установлен на уровне 30 лет.

Таким образом, реализация данной инициативы увеличит число молодых людей в нашей стране до 12 млн человек. Они смогут пользоваться мерами господдержки, получать гранты и другие преференции от государства.

Документ был разработан силами парламентариев различных фракций Госдумы. Также проектом установлено определение понятий "молодая семья", "молодежная политика" и других.

Недавно аналитики портала Superjob.ru провели опрос, в ходе которого выяснилось, что многие россияне поддерживают повышение максимального возраста молодежи. В основном за такое изменение законодательства выступают женщины, отмечает "Интерфакс".