В период больших скидок есть шанс купить много ненужного по завышенной цене

Ноябрь – это месяц, когда магазины то и дело устраивают крупные распродажи. Поводов много: Всемирный день шоппинга, Черная пятница. Однако не стоит верить ярким ценникам и надписям, которые обещают скидки до 90%. Эксперты рассказали, к каким уловкам прибегают маркетологи, чтобы заставить покупателей скупать все вокруг.

Пожалуй, самый распространенный прием – переклеивание ценников. В этом случае цена на товар остается неизменной. Часто бывает так, что маркетологи даже повышают цену за несколько дней до распродажи, чтобы потом продать ее со "скидкой" по привычной цене.

Иногда на один товар могут наклеить сразу два ценника, чтобы на кассе пробить покупку по большой стоимости. Как правило, покупатели не отказываются, ведь морально они уже настроились на покупку.

А если и продавцы действительно делают скидку, то, как правило, на неходовые товары, которые без скидки никто не покупает. Такой прием работает, поэтому покупатели часто покупают вещи, которые им даже не нужны, рассказывает "Пятый канал".

Иногда маркетологи делают акцию, когда при покупке определенного числа товара еще один идет в подарок. Но при этом скидка составляет всего лишь несколько рублей. Не зря исследования показывают, что в период распродаж покупатели тратят гораздо больше, чем в другие дни.

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