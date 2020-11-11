Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Алиев заявил, что Азербайджан победил в войне в Карабахе, россиянам предрекли появление налогов на соль, эксперты рассказали, чем обернется продление новогодних каникул. Все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

Война в Карабахе завершена. С таким заявлением сегодня выступил Ильхам Алиев. Президент Азербайджана считает, что в битве за Карабах победила его страна. Россиянам речи политика не понравились – в соцсетях появились едкие комментарии.

Чешская разведка тем временем бьет тревогу – война якобы угрожает всей планете. Спецслужбы считают, что человечество – на пороге третьей мировой.

Армия

Сегодня появились шокирующие подробности расстрела солдатом-срочником четверых сослуживцев под Воронежем. Парень прикрывался одним из них, как живым щитом, расправляясь с остальными.

Экономика

Эксперт заявил, что не исключает вероятности появления в России налогов на сахар и соль. Такой прогноз он сделал, комментируя повышение НДФЛ. Эту меру в отношении физических лиц эксперт считает бессистемной.

Есть и хорошие новости. В России нашли способ повысить пенсии. Новая методика расчета МРОТ поспособствует повышению зарплат – соответственно, отчислений в пенсионный фонд будет больше и выплаты тоже увеличатся. Об этом заявили в Минтруда.

Россиянам предложили продлить новогодние каникулы в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Эксперты считают, что это не принесет пользы. Такое решение повлечет за собой дополнительные проблемы малому бизнесу, который и так пострадал в первую волну.