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Росреестр стал официально публиковать данные о наличии недвижимого имущества сыновей экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки. На данный факт обратили внимание "Открытые медиа".
Напомним, сам Чайка ушел с должности главы надзорного органа в январе текущего года и, следовательно, перестал быть особо охраняемой персоной.
"Поэтому Росреестр рассекретил сведения о недвижимости его семьи", – сообщает издание, ссылаясь на источник в ведомстве.
Журналисты ознакомились с выписками на семь объектов, расположенных вблизи подмосковного Рублево-Успенского шоссе. Согласно рассекреченной информации, младший сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка в поселках Горки-8 и Успенское владеет двумя таунхаусами и земельными участками.
В собственности старшего отпрыска Артема находится дом в Успенском площадью свыше 1,9 тыс кв метров и участок земли размером 43 сотки, указывает издание.
"Также на братьев записаны разные хозяйственные постройки, которые недавно были засекречены", – сообщают "Открытые медиа".
Заметим, что в 2015 г. Росреестр зашифровал имена Игоря и Артема на ЙФЯУ9 и ЛСДУ3, соответственно. Причиной такого шага ведомства стало расследование оппозиционера и блогера Алексея Навального. Позже в качестве владельцев недвижимости просто указывалось "физическое лицо" или "Российская Федерация".
В должности генерального прокурора РФ Юрий Чайка служил 14 лет. Кресло освободил 20 января 2020 г. в ходе масштабной смены правительства. Буквально сутки спустя президент Владимир Путин назначил его на должность своего
полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.
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