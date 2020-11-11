Развитие этой сферы позволит повысить конкурентоспособность страны

Сегодня начался форум "Сильные идеи для нового времени". Первый замглавы АП Сергей Кириенко в приветственном слове отметил, что сейчас очень важным является развитие инновационных технологий – в этом вопросе госаппарат должен тесно сотрудничать с активными представителями общественности.

Высокопоставленный госслужащий напомнил, что создание креативных индустрий – серьезный козырь любого государства на международной арене.

Кириенко подчеркнул важность участия в этом процессе широкого круга заинтересованных лиц, организаций и ведомств.

Так, Российская креативная неделя дала возможность объединиться ряду креативных индустрий – только в столице площадку посетили более 250 тыс. человек.

На мероприятии Сергей Кириенко поделился важной новостью – при российском кабинете министров и АП была создана рабочая группа по поддержке креативных индустрий. Таким образом, деятельность в этой сфере выводится на новый уровень.

В свою очередь, глава Минкульта Ольга Любимова обратила внимание на то, какие усилия прикладывает государство для развития культурного сектора в стране. Так, теперь даже небольшие коллективы в отдаленных от центра российских регионах могут рассчитывать на получение грантов и господдержку.

В своем выступлении основатель ГК "Рики" Илья Попов отметил, что анимация является флагманом в развитии креативных индустрий. Именно это направление объединяет различные течения в современном искусстве. Сегодня спрос на анимацию растет с каждым днем.

В конце мероприятия были озвучены предложения по поддержке креативных индустрий. Так, предлагается рассмотреть возможность создания Федерации по креативным индустриям для решения возникающих вопросов.