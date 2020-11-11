Добавление специального средства может испортить одежду

Многие хозяйки любят при стирке добавлять кондиционер для белья, который не только придает вещам приятный аромат, но и делает их мягче, облегчая тем самым процесс глажки. Только вот иногда его добавление может иметь обратный эффект. Что лучше стирать без кондиционера – в материале "Утро.ру".

Микрофибра

Как правило, из этого материала делают тряпочки для уборки. Только вот если постирать ее с добавлением ополаскивателя, то на поверхности ткани образуется тонкая пленка, которая сделает микрофибру абсолютно бесполезной.

Шелк

Натуральный шелк требует особого ухода. Только вот добавлять кондиционер все-таки не стоит, иначе вещь рискует оказаться в мусорном ведре из-за разводов и пятен, которые появятся после стирки.

Спортивная одежда

Производители одежды для спорта с каждым годом стараются усовершенствовать ее. Сейчас на спортивную форму наносят специальные пропитки, которые отталкивают влагу, а добавление ополаскивателя может лишить одежду ее полезных свойств.

Махровые полотенца

Возможно, что вы уже замечали, что после многочисленных стирок полотенец они начинают пахнуть сыростью. Не знаете в чем причина? В кондиционере, из-за которого ткань теряет свои впитывающие свойства, вследствие чего влага начинает застаиваться в волокнах.

Детские вещи

Детскую одежду стирать с кондиционером не запрещено, однако в этом случае нужно быть готовым к печальным последствиям. Например, это может стать причиной аллергии. В этом случае лучше выбирать специальные средства.

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