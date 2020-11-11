Разведчики Ее Величества побывали в Донбассе за две недели до крушения MH17

Британская MI6 причастна к крушению малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он обнародовал документы, которые, как он считает, доказывают его утверждение.

Отметим, что впервые их Прозоров продемонстрировал в своем фильме "MH17: в поисках истины", а сейчас напомнил о них на ютуб-канале в связи с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство, где он, кроме прочего, встречался с главой секретной разведывательной службы Ричардом Муром.

Согласно одному из документов, два сотрудника MI6 совершили секретный визит в зону АТО в Донбассе за две недели до катастрофы "Боинга".

"С учетом иных факторов, можно обоснованно предполагать, что неустановленные сотрудники британской разведки контролировали процесс подготовки этой специальной операции", – заявил Прозоров.

Он обратил внимание и на тот факт, что группой расследователей авиакатастрофы от Австралии руководил офицер австралийской разведки Питер Калвер, которая практически является филиалом MI6. А ведь могли назначить прокурора или офицера полиции, но нет, сделали иначе, указал экс-сотрудник СБУ.

Данные доказательства Прозоров назвал лишь верхушкой айсберга в деле крушения MH17.

Так, ему известно о вербовке британцами офицеров из сил спецназначения, которые заканчивали военные училища в России (особенно в Рязани, Владикавказе и Благовещенске), знают русский язык и менталитет народов нашей страны, у кого остались связи в РФ. Украинцев набирали на работу в "некую высокооплачиваемую государственную службу". Прозоров утверждает, что ему известны все имена офицеров, кто принял предложение.



Кроме того, он сообщил о встречах британских разведчиков в Донбассе с гражданами Белоруссии, которые воевали на стороне Киева. По его мнению, они уже тогда готовили бойцов для участия в уличных акциях протеста в соседней Республике.

Ранее стало известно, что видео с ЗРК "Бук", на основании которого западные следователи сделали вывод, что MH17 сбили ополченцы из российского оружия, на самом деле снято в 2012 году. Но этот факт до сих пор служит доказательством в голландском суде в деле о гибели "Боинга" о причастности РФ к данной трагедии.

