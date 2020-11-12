К исчезновению препаратов с прилавков привел повышенный спрос на них

В российских аптеках не хватает лекарств. Антибиотиков и противовирусных средств, в числе которых и от COVID-19, иногда не хватает в регионах России. Причина этого дефицита известна.

У производителей уходят целые сутки на то, чтобы, согласно постановлению правительства, промаркировать выпущенные препараты и зарегистрировать их в Росздравнадзоре. Однако пустить партию в продажу не получается, так как система не видит ее. И чтобы решить эту проблему, нужен не один месяц.

В Росздравнадзоре и ИС МДЛП (система маркировки) товар должен быть зарегистрирован как можно быстрее, при этом на согласование тратится чаще до пяти суток. Все это время препараты находятся или там, где их произвели, или на складе, сообщил генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.



Ситуация осложняется удаленностью регионов от центра. Подобного кризиса в отрасли не было никогда, отметила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с корреспондентом "Известий".



Лекарств не хватает из-за чрезмерного спроса у жителей, пояснили в Минздраве. Трудности с маркировкой участники оптового-розничной торговли испытывают из-за не подготовленности к ней, добавили в Минпромторге, передает URA.RU.

Как сообщалось в конце октября, из аптек пропал необходимый для лечения коронавируса препарат. Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия входит в список жизненно важных.

Ранее стало известно, что из-за обычного сезонного гриппа и обострения пандемии COVID-19 россияне массово скупают в аптеках противовирусные лекарства с запасом на будущее. И уже тогда в некоторых регионах страны отмечался дефицит.

