Президент Украины находится в отдельной палате

Заболевший COVID-19 Владимир Зеленский оказался в больнице. Вместе с лидером украинцев на больничную койку попал глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако политики лечатся в разных палатах.

Об этом рассказал запрещенному в РФ изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк, передает "Интерфакс.Украина". У высокопоставленных пациентов стандартный больничный график. В изолированной палате Зеленского есть специальная связь, с помощью которой он работает, отмечает RT.

При этом лидер украинцев не может повидаться со своей женой Еленой, которая уже перенесла коронавирус.

Ранее Зеленский попросил помощи у Ангелы Меркель.