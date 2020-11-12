Зараженный коронавирусом Зеленский попал в больницу

Президент Украины находится в отдельной палате

Заболевший COVID-19 Владимир Зеленский оказался в больнице. Вместе с лидером украинцев на больничную койку попал глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако политики лечатся в разных палатах. 

Об этом рассказал запрещенному в РФ изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк, передает "Интерфакс.Украина". У высокопоставленных пациентов стандартный больничный график. В изолированной палате Зеленского есть специальная связь, с помощью которой он работает, отмечает RT.

При этом лидер украинцев не может повидаться со своей женой Еленой, которая уже перенесла коронавирус. 

Ранее Зеленский попросил помощи у Ангелы Меркель. 

Полина ИВАНОВА

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