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Заболевший COVID-19 Владимир Зеленский оказался в больнице. Вместе с лидером украинцев на больничную койку попал глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако политики лечатся в разных палатах.
Об этом рассказал запрещенному в РФ изданию "Украинская правда" советник Ермака Михаил Подоляк, передает "Интерфакс.Украина". У высокопоставленных пациентов стандартный больничный график. В изолированной палате Зеленского есть специальная связь, с помощью которой он работает, отмечает RT.
При этом лидер украинцев не может повидаться со своей женой Еленой, которая уже перенесла коронавирус.
Ранее Зеленский попросил помощи у Ангелы Меркель.
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