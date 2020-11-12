Для устранения засора потребуется немного времени

Многим хозяйкам известна проблема, когда во время мытья посуды вода не уходит, а заполняет раковину. Жир и вовремя не убранные остатки пищи засоряют слив и там появляется пробка, избавиться от которой совсем не просто.

Однако разбирать трубу, чтобы очистить ее внутри, не нужно, к тому же трудоемко. Есть два способа намного проще. Для этого потребуются два средства из тех, что всегда под рукой.

Что нужно

1. Кастрюля

2. 100 г уксуса

3. 250 г соды

4. 2 л воды

Как действовать (способ №1)

В кастрюлю засыпать соду, добавить уксус и воду. Довести до кипения. Снять с огня и залить в трубу. Оставить на полчаса. Залить туда же горячую воду.

Порядок действий при способе №2

Засыпать сухую соду в трубу. Вылить следом немного подогретый уксус. Заткнуть отверстие для слива в раковине. Спустя 20 минут залить туда же закипевшую в чайнике воду.

Так можно очистить кухонную трубу даже от сильного засора. В особо трудных случаях можно использовать оба способа подряд. Это просто, не потребует усилий и затрат.

Ранее "Утро.ру" подсказало, как с помощью соды очистить добела раковину и ванну.