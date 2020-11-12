Ветерану было 95 лет

Ушел из жизни герой Советского Союза Борис Кузнецов. Трагическую новость передал пресс-секретарь Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

Отмечается, что ветеран скончался в одной из городских больниц. Ему было 95 лет, передает "Казанский Репортер".

Борис Кириллович появился на свет в Казани 26 декабря 1925 года. На фронт он отправился, когда ему было 16 лет. Кузнецов командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка.

Фронтовик прошел всю войну и получил звезду героя Советского Союза, сообщает телеканал "360".

Также Кузнецов участвовал в Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве.