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Ушел из жизни герой Советского Союза Борис Кузнецов. Трагическую новость передал пресс-секретарь Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.
Отмечается, что ветеран скончался в одной из городских больниц. Ему было 95 лет, передает "Казанский Репортер".
Борис Кириллович появился на свет в Казани 26 декабря 1925 года. На фронт он отправился, когда ему было 16 лет. Кузнецов командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка.
Фронтовик прошел всю войну и получил звезду героя Советского Союза, сообщает телеканал "360".
Также Кузнецов участвовал в Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве.
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