Для водителей упростили процесс оплаты билетов и задолженности

Терминальная сеть "Элекснет", входящая в группу Московского кредитного банка (МКБ), стала оператором третьего участка Центральной кольцевой автодороги. Автовладельцы могут приобрести в терминалах компании билет, а также внести средства на оплату задолженности и деньги на баланс транспондера.

Третий, 105-километровый участок ЦКАД открылся 11 ноября. На проходящей от магистрали М-11 "Нева" до М-7 "Волги" дороги установлены девять терминалов "Элекснет". Те, кто уже приобрел транспондеры T-pass, могут рассчитывать на каскадную систему льгот – предоставляются скидки от 15 до 50%, в зависимости от длины проделанного маршрута.

В первую тарифную группу входят легковые авто, для которых стоимость проезда по участку составит лишь 255 руб. вместо 510 со скидкой по транспондеру. Водители грузового транспорта, входящие в 4-ю группу, заплатят 830 руб. от первоначальных 1660 рублей. Полная информация о тарифах доступна на портале "Автодора".

По словам генерального директора "Элекснет" Игоря Антонова, платежные сервисы на трассе способствуют развитию дорожной инфраструктуры и упрощению процессов оплаты для автовладельцев. Если водитель проехал по участку, не имея билета и транспондера, то он может с легкостью оплатить проезд в терминалах.