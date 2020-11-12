Смешные анекдоты на 13 ноября

Приколы от "Утро.ру" рассмешат до слез в начале последнего рабочего дня на этой неделе

Один приятель спрашивает у другого:

– Как думаешь, что страшнее пятницы, 13-го?

– Понедельник, – отвечает тот.

– Тоже 13-го?

– Нет, каждый.

Жена хвалится мужу:

– Вчера один летчик засыпал меня комплиментами. Он даже сказал, что моя фигура – это высший пилотаж.

– Согласен, на языке пилотов это значит "бочка", – невозмутимо реагирует супруг.

Разговаривают две подруги.

– Не могу себе позволить завести собаку, – вздыхает одна.

– Почему? – удивляется другая.

– Часто в отпуск надолго уезжаю.

– Но ведь у тебя кот…

– Да с ним никаких проблем: еду насыпала, заперла – и ходу. Потом вернулась, переклеила обои и живу дальше.

Сын интересуется у отца, что такое пятница, 13-го.

– В этот день ведьмы, кикиморы и русалки устраивают шабаш, – отвечает родитель.

– Мне это 8 Марта напоминает, – говорит мальчик.

– Как великолепно от тебя пахнет, - обращается парень к девушке. – Это духи?

– Нет, кусочек чебурека в декольте упал.

Встретились три олигарха.

– Когда мой сын захотел выучиться играть на рояле, я купил ему самый раритетный, – сообщает один.

– А мой решил стать органистом, пришлось приобрести для него костел в Польше, – гордо парирует другой.

– Все это чепуха, – говорит третий. – Чтобы мой научился звонить в колокола, как мечтал, я на храм Христа Спасителя денег не пожалел.

– Кто твоя теща по профессии? - интересуется мужчина у соседа.

– Медик.

– Терапевт или хирург?

– Пиявка.