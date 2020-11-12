Смешные анекдоты на 13 ноября

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– Как думаешь, что страшнее пятницы, 13-го?
– Понедельник, – отвечает тот.
– Тоже 13-го?
– Нет, каждый.
– Вчера один летчик засыпал меня комплиментами. Он даже сказал, что моя фигура – это высший пилотаж.
– Согласен, на языке пилотов это значит "бочка", – невозмутимо реагирует супруг.
– Не могу себе позволить завести собаку, – вздыхает одна.
– Почему? – удивляется другая.
– Часто в отпуск надолго уезжаю.
– Но ведь у тебя кот…
– Да с ним никаких проблем: еду насыпала, заперла – и ходу. Потом вернулась, переклеила обои и живу дальше.
– В
этот день ведьмы, кикиморы и русалки устраивают шабаш, – отвечает
родитель.
– Мне это 8 Марта напоминает, – говорит мальчик.
– Нет, кусочек чебурека в декольте упал.
– Когда мой сын захотел выучиться играть на рояле, я купил ему самый раритетный, – сообщает один.
– А мой решил стать органистом, пришлось приобрести для него костел в Польше, – гордо парирует другой.
– Все это чепуха, – говорит третий. – Чтобы мой научился звонить в колокола, как мечтал, я на храм Христа Спасителя денег не пожалел.
– Медик.
– Терапевт или хирург?
– Пиявка.
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