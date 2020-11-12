Как готовиться к пенсии: пожилым россиянам дали совет в ПФР

Как готовиться к пенсии: пожилым россиянам дали совет в ПФР
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Позаботиться о выплатах лучше за 5 лет до положенного срока

Будущие пенсионеры должны заблаговременно готовится к выходу на заслуженный отдых. Об этом напоминают в ПФР. Гражданам рекомендуется посетить местное отделение Пенсионного фонда за 5 лет до назначения страховых выплат.

По желанию граждан в ПФР проверят все имеющиеся данные: сведения о трудовом стаже, индивидуальном коэффициенте (пенсионных баллах). Если вдруг окажется, что информация в ПФР неполная или человек с ней не согласен, подскажут, куда направить запрос и как его правильно оформить.

Особенно это важно, если человек работал в разных регионах страны. Если нестыковки возникнут уже при оформлении пенсии, то процесс может затянуться. А проверив документы заранее и в удобное для себя время, гражданин может быть уверен, что расчет будет сделан верно и быстро. Причем после этой процедуры россиянин сможет подать заявление на оформление страховой пенсии онлайн:

"При подаче заявления в личном кабинете на официальном сайте ПФР достаточно будет поставить отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям без предоставления дополнительных документов о стаже и заработке",

пояснили в ПФР.

Ранее стало известно, кто из пенсионеров получит обещанную тысячу рублей в 2021 году.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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В 94 году пришёл на работу. Накопил только доллары а рубли не сумел. Они постоянно обесцениваются. Только в 2020г на 25% обесценился. А баллы это фантики- кубрики. Государство будет платить сколько захочет.
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