Как готовиться к пенсии: пожилым россиянам дали совет в ПФР

Позаботиться о выплатах лучше за 5 лет до положенного срока

Будущие пенсионеры должны заблаговременно готовится к выходу на заслуженный отдых. Об этом напоминают в ПФР. Гражданам рекомендуется посетить местное отделение Пенсионного фонда за 5 лет до назначения страховых выплат.

По желанию граждан в ПФР проверят все имеющиеся данные: сведения о трудовом стаже, индивидуальном коэффициенте (пенсионных баллах). Если вдруг окажется, что информация в ПФР неполная или человек с ней не согласен, подскажут, куда направить запрос и как его правильно оформить.

Особенно это важно, если человек работал в разных регионах страны. Если нестыковки возникнут уже при оформлении пенсии, то процесс может затянуться. А проверив документы заранее и в удобное для себя время, гражданин может быть уверен, что расчет будет сделан верно и быстро. Причем после этой процедуры россиянин сможет подать заявление на оформление страховой пенсии онлайн:

"При подаче заявления в личном кабинете на официальном сайте ПФР достаточно будет поставить отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям без предоставления дополнительных документов о стаже и заработке",

– пояснили в ПФР.

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