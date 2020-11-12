Московских школьников оставили без каникул в ноябре

Столичные учащиеся не будут отдыхать до зимы

В последнем осеннем месяце каникул в школах Москвы не будет. Об этом заявили в городском департаменте образования и науки.

Столичные учащиеся отдохнут только зимой, рассказали "РИА Новости" в пресс-службе учреждения. И отметили, что осенние каникулы в местных школах прошли месяц назад.

Это было связано с эпидемиологической обстановкой в Москве, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что питерским ученикам продлили время отдыха. Они приступят к учебе после 8 ноября.

С 5 по 18 октября все школьники столицы были отправлены на каникулы по указанию мэра. Затем, с 19 октября, учащиеся первых – пятых классов вернулись в школы, а остальные перешли на дистанционное обучение на две недели – до 22 ноября. Больше ничего о каких-либо дальнейших изменениях не известно.

Полина ДОРОЖКИНА

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