Столичные учащиеся не будут отдыхать до зимы

В последнем осеннем месяце каникул в школах Москвы не будет. Об этом заявили в городском департаменте образования и науки.

Столичные учащиеся отдохнут только зимой, рассказали "РИА Новости" в пресс-службе учреждения. И отметили, что осенние каникулы в местных школах прошли месяц назад.

Это было связано с эпидемиологической обстановкой в Москве, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что питерским ученикам продлили время отдыха. Они приступят к учебе после 8 ноября.

С 5 по 18 октября все школьники столицы были отправлены на каникулы по указанию мэра. Затем, с 19 октября, учащиеся первых – пятых классов вернулись в школы, а остальные перешли на дистанционное обучение на две недели – до 22 ноября. Больше ничего о каких-либо дальнейших изменениях не известно.