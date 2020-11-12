Американцам далеко до демократического опыта Европы

Двухпартийная система в США, на самом деле, мало отличается от однопартийной в Китае или в СССР. Об этом заявил обозреватель Владимир Познер. Для истинной демократии нужно иметь больше политических сил, например, как в Европе. И формат выборов нужно пересмотреть.

"Демократия – это когда народ прямым путем выбирает тех или того, кто управляет этим самым народом",

– убежден Познер. По его мнению, США не хватает исторического опыта, поэтому это – "наивная страна", народом которой управлять легче, чем гражданами России или Европы. Тем опаснее замеченная в американском обществе склонность к фашизму.

"Это не гитлеровский фашизм, это другое, но это фашизм. Я считаю, что определенные предпосылки для этого сегодня в Америке есть",

- указал Познер, подчеркнув, что он любит Америку и является ее гражданином.

Ранее Познер назвал людей, живших в СССР, уродами. При этом нынешнюю Россию он вычеркнул из списка великих держав.

3 ноября в США состоялись очередные выборы президента, однако победитель до сих пор не определен. Кандидат от Демократической партии Джо Байден считает, что он получил неоспоримо больше голосов выборщиков. Однако действующий президент республиканец Дональд Трамп доказывает, что у него еще есть шансы остаться в Белом доме.

Ситуацию, когда в развитой стране сохраняется такая система выборов, которая не позволяет быстро подвести итоги, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал позорищем.