Индексацию пенсий работающим прояснила сенатор

Индексацию пенсий работающим прояснила сенатор
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Компенсировать инфляцию в правительстве согласны только по одной статье дохода

Вопрос дискриминации пенсионеров, когда одним ежегодно увеличиваются выплаты на размер инфляции, а другим нет, окончательно прояснила сенатор Елена Бибикова из Комитета по социальной политике.

Она напомнила, что у неработающих пожилых россиян пенсия – это их единственный источник средств к существованию. Поэтому этот доход ежегодно индексируется, то есть сохраняется инвестиционный уровень граждан. Работающим пенсионерам эта компенсация должна приходить за счет индексации заработной платы. Поэтому их требования индексировать ежегодно еще и пенсии остаются без удовлетворения, приводит "Звезда" мнение Бибиковой.

Ранее в Минфине пояснили, почему выступают против ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам. При этом после окончания трудовой деятельности россиянам приходится ждать три месяца, пока им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. 

О том, когда и насколько в России вырастут пенсии, уже рассказали в ПФР.

Николай ВИКТОРОВ

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