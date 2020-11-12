Компенсировать инфляцию в правительстве согласны только по одной статье дохода

Вопрос дискриминации пенсионеров, когда одним ежегодно увеличиваются выплаты на размер инфляции, а другим нет, окончательно прояснила сенатор Елена Бибикова из Комитета по социальной политике.

Она напомнила, что у неработающих пожилых россиян пенсия – это их единственный источник средств к существованию. Поэтому этот доход ежегодно индексируется, то есть сохраняется инвестиционный уровень граждан. Работающим пенсионерам эта компенсация должна приходить за счет индексации заработной платы. Поэтому их требования индексировать ежегодно еще и пенсии остаются без удовлетворения, приводит "Звезда" мнение Бибиковой.

Ранее в Минфине пояснили, почему выступают против ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам. При этом после окончания трудовой деятельности россиянам приходится ждать три месяца, пока им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

О том, когда и насколько в России вырастут пенсии, уже рассказали в ПФР.