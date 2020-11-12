Трутнев остался доволен работой властей Магаданской области

Вице-премьер провел совещание

Юрий Трутнев назвал работу властей региона слаженной.



Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе сегодня провел совещание в Магадане. Обсуждалось социально-экономическое развитие и выполнение поручений премьера Михаила Мишустина.

Трутнев отметил, что в сфере экономики Магаданская область ненамного, но все же превышает средние показатели по России, что свидетельствует о компетентности властей региона.

На совещании подвели итоги. За 9 месяцев этого года индекс промышленного производства области составил 106,8%, а все хозяйства произвели 495,8 тонны скота и птицы на убой в живом весе, более 4 652 тонн молока, 19,6 млн штук яиц. Если сравнивать с прошлогодними показателями за январь-сентябрь, то птицы и скота на убой произвели на 8,2% больше, молока – на 1,6). Яиц произвели меньше, чем в 2019 – на 14,5%. Больше мяса и меньше яиц произвели в связи с заменой поголовья птиц, которая происходит по плану.

Говорили и о строительстве жилья. Так, в январе-сентябре этого года объем работ составил 113,4% по сравнению с прошлогодними показателями за это же время. Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в эксплуатацию ввели 5 782 кв. м общей площади жилых помещений.

Трутнев напомнил, что в прошлом году в рамках дальневосточной программы "Единая субсидия" Магаданская область получила 2 миллиарда. Об этом пишет "Магаданская правда". Деньги выделили на реконструкцию социальных объектов. Вице-премьер сообщил, что к этому моменту средства использовали для завершения этапа строительства парка "Маяк". Кроме того, в двух больницах сделали капремонт, отремонтировали и школы, и здания учебных заведений. До конца 2020-го в Магадане достроят спортивный комплекс. Еще один появится в поселке Ола.

Трутнев также отметил, что теперь молодые семьи в Магаданской области могут получить льготную ипотеку и купить жилье на вторичном рынке в рамках программы "Дальневосточная ипотека".