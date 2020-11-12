Как быстро протрезветь: ученые нашли необычный способ

Как быстро протрезветь: ученые нашли необычный способ
Фото: pixabay.com
Процесс выведения алкоголя из организма можно ускорить в несколько раз

Впереди период новогодних праздников и шумных застолий. В преддверии Нового года канадские ученые придумали простой способ, который поможет быстро вывести алкоголь из организма. 

Исследователи доказали, что большая часть спиртосодержащих напитков уходит из организма через печень. Но процесс выведения можно ускорить в три раза, если задействовать легкие.  

Для того, чтобы быстро протрезветь, нужно сделать специальное дыхательное упражнение: быстро и глубоко вдыхать. Только вот не у всех это может получиться, потому что у большей части от таких упражнений начинает кружиться голова, а иногда случаются и обмороки, сообщает журнал "Scientific Reports".

Именно поэтому ученые и придумали специальное устройство, которое будет поддерживать необходимый уровень углекислого газа в крови, рассказывает "ОСН". Врачи уверяют, что благодаря его использованию во время гипервентиляции скорость выведения алкоголя из организма увеличится в разы.  

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро избавиться от похмелья. Справиться с последствиями сильного опьянения можно с помощью лекарств и народных методов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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