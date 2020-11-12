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Россия ввела санкции против ЕС из-за "отравления" Навального, Лавров раскрыл подробности нашумевшего дела блогера и едко высказался о немецкой клинике, эксперт назвал последствия штурма Донбасса для Украины, в России высказались о планах Незалежной создать гетто для россиян. Все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.
Политика
Россия зеркально ответила на санкции Евросоюза, которые ввели из-за скандала с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл подробности громкого дела и весьма едко высказался о немецкой клинике "Шарите", где лечили блогера. Он назвал лечебное учреждение "шапито".
Если Киев вздумает взять Донбасс штурмом, это приведет к появлению российских миротворцев на польско-украинской границе. Такой прогноз сделал бывший депутат Рады.
В Совфеде отреагировали на планы Киева создать гетто для россиян. Москва должна встать на защиту граждан, считает сенатор.
Коронавирус в России
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что дистанционное обучение для столичных школьников могут продлить. Окончательное решение по этому вопросу примут, исходя из ситуации с коронавирусом. Это произойдет на следующей неделе.
Россиянам на фоне пандемии коронавируса продлили льготы. Речь идет о налоговых каникулах для бизнеса. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Коллега Анастасии Заворотнюк рассказала, как чувствует себя актриса и почему избегает общения с окружающими. По ее словам, звезда сильно изменилась во время болезни.
Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице