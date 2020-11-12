Благодаря новым технологиям злоумышленники могут менять голос

Жителям области рассказали о новых технологиях, благодаря которым мошенники могут имитировать любой голос, чтобы вызвать доверие у клиентов различных банков.

Злоумышленники все реже отправляют фишинговые сообщения, отдавая предпочтение программному обеспечению и IP-телефонии, рассказали в ГУРБ Подмосковья.

Робот может запрашивать обратный звонок или же соединять со "специалистом мошенником", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ни в коем случае нельзя сообщать информацию о своей карте.

"Если Вам позвонили и представились сотрудниками банка, предлагая какие-то услуги, лучше не называть данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений. Закончите разговор и позвоните на горячую линию вашего банка, уточните про озвученную услугу и про совершенный звонок", – объяснил Роман Каратаев.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вычислить телефонных мошенников.