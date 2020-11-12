В Гааге назвали условия, при которых на процессе готовы выслушать гражданина РФ

Суд в Гааге будет учитывать показания россиянина Сергея Дубинского, который проходит в качестве обвиняемого по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в Донбассе, при условии личного присутствия на процессе или обратится туда через своего адвоката. Об этом сообщили РИА "Новости" представители голландской инстанции.

Там отметили, что прокуратура Нидерландов вызывала гражданина РФ в суд, но он не явился, посему его судят заочно.

"Даже сейчас у него все еще есть возможность появиться на слушаниях лично или запросить адвоката для защиты. Если бы он поступил так, его показания можно было бы принять во внимание", – подчеркнули в окружном суде Гааги.

Ранее Дубинский через платформу независимых журналистов Bonanza Media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов. Россиянин выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи на территории РФ в присутствии голландского посланца. Кроме того, он согласился ответить на все вопросы, которые имеют отношение к гибели MH17.

Дубинский в своем интервью сообщил, что в день и часы крушения лайнера много свидетелей наблюдали в небе над районом падения "Боинга" украинские боевые самолеты. Также ему доподлинно известно, что недалеко от села Зарощенское в Донецкой области находился ЗРК "Бук" ВСУ, а не мифический российский комплекс.

Напомним, суд в Нидерландах стартовал 9 марта 2020 г., периодически по разным причинам его заседания переносятся. По делу о гибели "Боинга" MH17 проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

