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Взятие столицы УССР Киева к Дню Великой Октябрьской социалистической революции – это всего лишь вымысел, поддерживаемый, в частности, художественными произведениями. Об этом заявил
помощник президента РФ Владимир Мединский
накануне обнародования уникальных документов, посвященных 75-й годовщине окончания
Киевской наступательной операции, которая длилась с 3 по 13 ноября.
"Миф о том, что Сталин распорядился "взять Киев к празднику" – один из самых популярных мифов о Великой Отечественной", – сказал экс-министр культуры.
Он отметил, что реально украинская столица была освобождена 6 ноября, а на следующий день народ в тылу и на фронте отмечал эту очередную победу Красной Армии. Просто потом эта дата была зафиксирована в кино и литературе, скажем, в картине "Освобождение" режиссера Юрия Озерова.
На самом деле в архивных документах нет указания на задачу взять Киев к годовщине Октябрьской революции. Даже в поздравительной телеграмме Сталину от руководивших операцией военачальников нет ни слова про 7 ноября.
"Темная, оборотная сторона мифа "взять Киев к празднику" – в том, что людей в Красной Армии, якобы, не жалели. Что гнали политруки и заградотряды солдат на немецкие пулеметы, заваливали траншеи трупами", – цитирует "Комсомольская правда" Мединского.
Между тем, отметил он, безвозвратные потери наших войск, бравших столицу УССР, составляют лишь 1%, что стало самым низким уровнем за все стратегические операции 1943 года. Но это не отменяет того факта, что в боях за освобождение всей Украины Советский Союз понес колоссальные жертвы – на полях сражений полегли 3,5 млн наших воинов, среди которых русские, украинцы, белорусы и другие представители всех народов СССР, подчеркнул Мединский.
Завтра на портале История.РФ
будут опубликованы фронтовые сводки, карты и схемы, отчеты о боевых
действиях вокруг и в самом Киеве. Документы представлены Российским военно-историческим обществом и Минобороны РФ.
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