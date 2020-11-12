Документы будут представлены 13 ноября

Взятие столицы УССР Киева к Дню Великой Октябрьской социалистической революции – это всего лишь вымысел, поддерживаемый, в частности, художественными произведениями. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский накануне обнародования уникальных документов, посвященных 75-й годовщине окончания Киевской наступательной операции, которая длилась с 3 по 13 ноября.



"Миф о том, что Сталин распорядился "взять Киев к празднику" – один из самых популярных мифов о Великой Отечественной", – сказал экс-министр культуры.

Он отметил, что реально украинская столица была освобождена 6 ноября, а на следующий день народ в тылу и на фронте отмечал эту очередную победу Красной Армии. Просто потом эта дата была зафиксирована в кино и литературе, скажем, в картине "Освобождение" режиссера Юрия Озерова.

На самом деле в архивных документах нет указания на задачу взять Киев к годовщине Октябрьской революции. Даже в поздравительной телеграмме Сталину от руководивших операцией военачальников нет ни слова про 7 ноября.

"Темная, оборотная сторона мифа "взять Киев к празднику" – в том, что людей в Красной Армии, якобы, не жалели. Что гнали политруки и заградотряды солдат на немецкие пулеметы, заваливали траншеи трупами", – цитирует "Комсомольская правда" Мединского.

Между тем, отметил он, безвозвратные потери наших войск, бравших столицу УССР, составляют лишь 1%, что стало самым низким уровнем за все стратегические операции 1943 года. Но это не отменяет того факта, что в боях за освобождение всей Украины Советский Союз понес колоссальные жертвы – на полях сражений полегли 3,5 млн наших воинов, среди которых русские, украинцы, белорусы и другие представители всех народов СССР, подчеркнул Мединский.

Завтра на портале История.РФ будут опубликованы фронтовые сводки, карты и схемы, отчеты о боевых действиях вокруг и в самом Киеве. Документы представлены Российским военно-историческим обществом и Минобороны РФ.

