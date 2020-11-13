Договариваться нужно не с Киевом: историк оценил слова Соловьева о покупке Одессы

Договариваться нужно не с Киевом: историк оценил слова Соловьева о покупке Одессы
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Публицист напомнил о давней мечте одесситов выйти из состава Незалежной

Россия могла бы приобрести на выгодных условиях Одессу еще в 2014 году, однако украинский кризис привел к тому, что договариваться о городе необходимо не с Киевом, а с Вашингтоном. Такое заявление сделал одесский историк, публицист Александр Васильев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, комментируя заявление сенатора Сергея Цекова о передаче в состав РФ южных частей Украины, включая Одессу, что освобождение местного населения от гнета киевских властей – прекрасная идея.

Эксперт напомнил о давней мечте одесситов – создать в городе порт, а саму Одессу объявить свободной экономической зоной под протекторатом России. Однако проверенных соцопросов об отношении горожан к РФ нет. В любом городе Украины, как территории другой зоны конфликта, не свойственно делать открытых заявлений о поддержке россиян.

Однако, продолжил историк, по итогам региональных выборов можно сделать вывод о том, что электорат в Одессе остается за пророссийскими избирателями. Васильев привел в пример действующего главу города Геннадия Труханова и Николая Скорика, представителя фракции "Оппозиционной платформы". Оба политика всегда получали подавляющее большинство голосов от сторонников пророссийского курса, передает "Свободная Пресса".

Прозападные настроения в Одессе непопулярны – региональные выборы показали, что такие кандидаты едва проходят в горсовет, что уже наглядно демонстрирует реальные политические настроения в Одессе, заключил историк.

Политолог Анатолий Вассерман заявил ранее, что Украина выставит РФ баснословную цену в случае продажи Одессы. Город является для Незалежной торговым звеном с остальным миром.

Егор МАЛКОВ

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