Власти Незалежной не справляются с местными националистами

Соглашение между Москвой и Киевом о поставках воды в Крым может быть достигнуто. Это допустил представитель Крымской республики в российском парламенте Михаил Шеремет. Однако он подчеркнул, что в данный момент такие переговоры не ведутся, поскольку в РФ не считают власти Незалежной надежным партнером.

Реальная ситуация на Украине такова, что всем там заправляют националисты. У Киева нет рычагов воздействия на радикальные организации, поэтому он не способен гарантировать соблюдения обязательств и, в частности, безопасность поставляемой воды.

"Никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду",

– считает Шеремет. Кроме того, он допускает, что и Киев может в дальнейшем использовать Северо-Крымский канал для шантажа, угрожая снова перекрыть воду, передает РИА "Новости".

Ранее из бюджета РФ было выделено 50 млрд рублей на систему водоснабжения в Крыму. Работы уже ведутся, однако местные власти предупреждают, что справиться с дефицитом пресной воды удастся не ранее следующей зимы. При этом на Украине не считают достаточными меры, которые российские власти предпринимают для решения проблемы с водоснабжением крымчан.