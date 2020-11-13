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Соглашение между Москвой и Киевом о поставках воды в Крым может быть достигнуто. Это допустил представитель Крымской республики в российском парламенте Михаил Шеремет. Однако он подчеркнул, что в данный момент такие переговоры не ведутся, поскольку в РФ не считают власти Незалежной надежным партнером.
Реальная ситуация на Украине такова, что всем там заправляют националисты. У Киева нет рычагов воздействия на радикальные организации, поэтому он не способен гарантировать соблюдения обязательств и, в частности, безопасность поставляемой воды.
"Никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду",
– считает Шеремет. Кроме того, он допускает, что и Киев может в дальнейшем использовать Северо-Крымский канал для шантажа, угрожая снова перекрыть воду, передает РИА "Новости".
Ранее из бюджета РФ было выделено 50 млрд рублей на систему водоснабжения в Крыму. Работы уже ведутся, однако местные власти предупреждают, что справиться с дефицитом пресной воды удастся не ранее следующей зимы. При этом на Украине не считают достаточными меры, которые российские власти предпринимают для решения проблемы с водоснабжением крымчан.
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