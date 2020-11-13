"Геликон-опера" проведет обучение для победителей "Лидеров России"

"Геликон-опера" проведет обучение для победителей "Лидеров России"
Фото: URA.RU/TASS
Будущие управленцы пройдут программу по выработке навыков социального взаимодействия

Победители и финалисты управленческого конкурса "Лидеры России" проведут занятия по формированию команд с помощью театральных инструментов – в этом им поможет труппа московского музыкального театра "Геликон-опера".

Занятие состоится в пятницу, 13 ноября, и станет частью платформы "Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций" в рамках площадки "Россия – страна возможностей" совместно с клубом "Эльбрус".

Как отметил глава управления президента РФ Сергея Новикова, будущие кадры должны пройти обучение, уделив внимание и эмоциональному интеллекту. Наставники намерены продемонстрировать своим подопечным внутреннее устройство театра, где зрители ориентированы на выступающих, что является немаловажным фактом для управленцев.

"Театр компетенций" состоит из трех обучающих модулей, которые проходят в театрах столицы  – кроме "Геликон-оперы", в программе участвует Театр МДМ. Последний модуль по названием "Общее дело" предусматривает обсуждение целостного взаимодействия – управленцы должны найти точки интереса, на основе которого строится диалог.

Завершением программы станет спектакль "Турандот", который покажет возможность победы с помощью использования управленческих навыков в социальных объединениях. А ученики смогут побыть режиссерами, сценаристами и актерами.

Обучение состоится с использованием всех мер по безопасности. Занятия пройдут в онлайн– и офлайн-форматах. Всех участников обеспечат необходимыми средствами защиты от инфекции.

Егор МАЛКОВ

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