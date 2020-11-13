Смешные анекдоты на 14 ноября

Смешные анекдоты на 14 ноября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Чтобы утро этой субботы было веселее, начните его с нескольких смешных историй от "Утро.ру"
  • В самолете врач узнает, что с ним рядом сидит олигарх.

– Когда мы прилетим, приходите ко мне в клинику, сдадите анализы, я вас послушаю, осмотрю.

– Но я не болен, – говорит миллионер.
– Это не страшно, мы что-нибудь придумаем, - успокаивает доктор.

  • Гаишник подходит к остановленной машине и обращается к вышедшему из нее водителю:

– Откройте, пожалуйста, свой бумажник.
– Вы имеете в виду багажник? – переспрашивает мужчина
– Конечно, что-то я опередил события! – соглашается инспектор.

  • Молодой человек решил сделать девушке предложение руки и сердца. Опустившись на одно колено, он протягивает ей открытую коробочку с колечком и с мольбой в глазах спрашивает:

– Любимая, ты согласна стать моей женой?
– Да. Только встань, а то наши брюки пачкаются, – заявляет прелестница.

  • Рыбак, заплатив за огромного карпа в магазине, просит продавца, чтобы он бросил ему покупку из-за прилавка.

– Зачем? – не понимает тот.
– Если рыба немного помнется, все поверят, что я сам ее поймал, – поясняет мужчина.

  • Начальник интересуется у подчиненного, есть ли прогресс в его работе.

– Все как в лучших наших традициях: еще и не начинал, но уже страшно устал, – отвечает сотрудник.

  • Внук благодарит деда за скрипку, которую тот ему подарил:                   

 – Я на ней уже так много заработал, – хвалится парень.

– Значит, ты научился прекрасно играть? – спрашивает дедуля. 

– Нет, все родные и соседи хорошо платят мне за то, чтобы я даже в руки ее не брал.

Полина ДОРОЖКИНА

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