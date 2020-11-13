Смешные анекдоты на 14 ноября

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– Когда мы прилетим, приходите ко мне в клинику, сдадите анализы, я вас послушаю, осмотрю.
– Но я не болен, – говорит миллионер.
– Это не страшно, мы что-нибудь придумаем, - успокаивает доктор.
– Откройте, пожалуйста, свой бумажник.
– Вы имеете в виду багажник? – переспрашивает мужчина
– Конечно, что-то я опередил события! – соглашается инспектор.
– Любимая, ты согласна стать моей женой?
– Да. Только встань, а то наши брюки пачкаются, – заявляет прелестница.
– Зачем? – не понимает тот.
– Если рыба немного помнется, все поверят, что я сам ее поймал, – поясняет мужчина.
– Все как в лучших наших традициях: еще и не начинал, но уже страшно устал, – отвечает сотрудник.
– Я на ней уже так много заработал, – хвалится парень.
– Значит, ты научился прекрасно играть? – спрашивает дедуля.
– Нет, все родные и соседи хорошо платят мне за то, чтобы я даже в руки ее не брал.
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