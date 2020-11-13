Итоги разбирательства будет легко оспорить

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе лишен перспективы установить и наказать виновных, поскольку сторона обвинения не располагает прямыми доказательствами. На это указал юрист-международник Николай Топорнин.

По его мнению, суд в Нидерландах оказался в сложной ситуации. С одной стороны, погибли почти 300 человек, поэтому виновные должны быть наказаны. С другой, с момента крушения прошло уже 6 лет и провести многие необходимые экспертизы уже не получится.

"В деле присутствуют косвенные улики, которые с помощью логических цепочек могут привести к выводу, что в преступлении виноват определенный человек или группа людей, но прямых доказательств этого нет",

– отметил Топорнин. По его мнению, работать в таких обстоятельствах не любит ни один суд. Тем более что данный громкий процесс, затрагивающий интересы нескольких стран, идет в рамках законодательства Нидерландов. А оно допускает, что свидетелей может допрашивать только судебный следователь, передает ФБА "Экономика сегодня". Это может привести к международному непризнанию решения нидерландского суда.

Процесс по делу МН17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. На скамье подсудимых трое россиян и один украинец, но только один обвиняемый решил принять участие в процессе – его интересы представляют адвокаты. При этом эксперты указывают, что выводы следствия строились на фальшивых уликах.