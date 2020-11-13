Один из родственников погибшего возбудился от речи прокурора

Адвокат Сабине тен Дуссхате, которая в Гааге защищает гражданина РФ Олега Пулатова на судебных слушаниях по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в воюющем Донбассе, была атакована одним из родственников погибшего в этой авиакатастрофе. Инцидент произошел сегодня во время во время перерыва в заседании суда. Об этом сообщил ее коллега, адвокат Баудевейн ван Эйк.

Отметим, что процесс идет в особо охраняемом комплексе Схипхол. После первого перерыва защитница россиянина не вернулась в зал суда.

"Я хочу объяснить, почему госпожа Тен Дуссхате сейчас не в зале. Я хочу обратиться к прокурору и указать на излишне эмоциональный тон его выступления. Это привело к тому, что в туалете к ней подошел один из родственников, который был очень агрессивно настроен", – цитирует РИА "Новости" ван Эйка.

По его словам, после агрессии нападавшего адвокату понадобилось время, чтобы прийти в себя. Ван Эйк подчеркнул, что к такому поведению родственника жертвы трагедии привел именно излишне обидный тон прокурора на слушаниях. Адвокат попросил того изменить свою манеру поведения на слушаниях.

Ранее в пятницу прокуратура Нидерландов попросила суд отклонить запрос защиты о допросе военнослужащих 53-й бригады ВС РФ из Курска, откуда якобы был переправлен ЗРК "Бук" в Донбасс, как утверждает международная следственная группа. Обвинение считает, что пока невозможно установить конкретных лиц, кого именно необходимо допросить по этому делу, т.е. кто из представленных защитой граждан являются свидетелями, обладающими нужными сведениями. Данное решение остается за судом.



В ноябре возобновились заседания по делу о крушении "Боинга", которые неоднократно откладывались с марта месяца, когда они стартовали. Накануне представители гаагского суда заявили, что они готовы выслушать и принять показания другого фигуранта процесса – гражданина РФ Сергея Дубинского, – если тот сам явится в суд или запросит адвоката для защиты.

Напомним, кроме вышеозначенных лиц по делу также проходят еще один россиянин Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко. Однако лишь Пулатов согласился участвовать в процессе, его интересы на суде представляет международная группа адвокатов, в которой работают два голландских и один российский защитники.

