Страх россиян перед COVID-19 вызвал аптечный коллапс

Страх россиян перед COVID-19 вызвал аптечный коллапс
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь граждан к самолечению привела к отсутствию в продаже важных препаратов

В российских аптеках наблюдается дефицит лекарств, применяемых при лечении пациентов с коронавирусом. В первую очередь, пропали антибиотики и противовирусные препараты. Сначала во всем обвинили новую систему маркировки аптечных средств, но теперь выясняется, что дело в любви россиян к самолечению.

На фоне коронавирусного кризиса глава кабмина Михаил Мишустин постановил упростить порядок работы с мониторингом движения лекарств. Сейчас аптекам разрешено продавать препараты, просто подав уведомление в систему об их поступлении, поясняют эксперты. Это позволило увеличить скорость поступления лекарств от поставщиков в аптеки. Но ситуацию с дефицитом это не исправило, потому что его вызвала не система маркировки, считает исполнительный директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина. 

"К дефициту приводит ажиотажный спрос на лекарства и нарушения аптеками правил отпуска препаратов", – приводят слова Неволиной "Известия".

Проблема в том, что россияне, напуганные коронавирусом, сметают с аптечных полок все средства, применяемые при лечении инфицированных COVID-19, причем без назначения врача. Производители к такому спросу оказались просто не готовы.

"Спрос на антибиотики этой осенью вырос в 6 раз, а на противовирусные препараты – в 15–18 раз",

– сообщил глава "Областного аптечного склада" в Челябинске Андрей Князев. Он привел в пример "Арбилол": в октябре 2019 г. их аптечная сеть реализовала 5 тыс. упаковок; учитывая эпидемию, к октябрю 2020 г. было закуплено 20 тыс. упаковок, а продано в сентябре-октябре было 50 тысяч.

Лекарства раскупаются, едва попадая в аптеки. Уговоры здоровых людей не покупать лекарства впрок, поскольку тогда не остается больным, не помогают. И такая картина по всей России. По данным аптечных сетей, сейчас продажи некоторых препаратов за неделю составляют столько, сколько раньше было за весь осенне-зимний сезон.

Производители лекарств увеличили выпуск и уже работают на пределе своих возможностей, но пока граждане будут набивать домашние аптечки средствами, о которых услышали по телевизору, аптечный коллапс продолжится.

Николай ВИКТОРОВ

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