В законодательство РФ предложили внести новые поправки

Внимательное отношение россиян к собственному здоровью и наличие детей трех и более детей должно лучше поощряться государством. Так считает эксперт Минздрава РФ по репродуктивному здоровью академик Олег Аполихин.

Он предложил снизить возраст выхода на пенсию не только многодетным матерям, но и отцам при рождении и воспитании третьего ребенка, передает РИА "Новости". Причем с каждым последующим ребенком пенсионный возраст мужчины должен дополнительно снижаться.

Еще, по мнению академика, правильной мерой было бы предоставление отцам специального оплачиваемого отпуска по уходу за малолетним ребенком сроком на 2 недели.

Для россиян, регулярно проходящих диспансеризацию, следует предусмотреть пониженную ставку подоходного налога, пишет URA.RU. Кроме того, налоговые льготы граждане должны получать после вступления в брак и рождения ребенка, считает эксперт Минздрава. Своими идеями он поделился в пятницу, 13 ноября, на заседании круглого стола ОНФ, посвященного реализации внесенных в Конституцию поправок.

Сейчас рассчитывать на досрочную пенсию в России могут многодетные матери, граждане, имеющие солидный стаж, и безработные люди преклонного возраста, попадающие под особые условия.