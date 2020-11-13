Российского бойца ММА Дацика выпустили на свободу

Националист уже встретился с супругой

Сегодня защитница интересов известного бойца и убежденного националиста Вячеслава Дацика сообщила о том, что мужчина покинул колонию. По словам Натальи Крамарец, россиянин уже отдыхает дома.

Дацик отсиживал срок в областной колонии под Санкт-Петербургом, передает РИА "Новости". Мужчина вышел по УДО.

Как напоминает Общественная служба новостей, зимой прошлого года националиста вместе с товарищем схватили при попытке нелегального пересечения российско-эстонской границы.

В интервью "Пятому каналу" Вячеслав рассказал о своем прекрасном расположении духа и отметил, что теперь у него все "шоколадно".


Ранее "Утро.ру" делилось подробностями "побега" бойца из России.

Ольга ФЕДОРОВА

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