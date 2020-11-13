Российского бойца ММА Дацика выпустили на свободу

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Сегодня защитница интересов известного бойца и убежденного националиста Вячеслава Дацика сообщила о том, что мужчина покинул колонию. По словам Натальи Крамарец, россиянин уже отдыхает дома.
Дацик отсиживал срок в областной колонии под Санкт-Петербургом, передает РИА "Новости". Мужчина вышел по УДО.
Как напоминает Общественная служба новостей, зимой прошлого года националиста вместе с товарищем схватили при попытке нелегального пересечения российско-эстонской границы.
В интервью "Пятому каналу" Вячеслав рассказал о своем прекрасном расположении духа и отметил, что теперь у него все "шоколадно".
Ранее "Утро.ру" делилось подробностями "побега" бойца из России.
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