Вбросы о ЧВК "Вагнер" в соцсетях оказались результатом работы турецких активистов

Вбросы о ЧВК "Вагнер" в соцсетях оказались результатом работы турецких активистов
Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкие медиаактивисты организовали вброс о присутствии бойцов ЧВК "Вагнера" в ливийском Сирте

Для этого они отправили фотографию с подобным описанием в Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL (RSOTM), предположительно связанный с ЧВК "Вагнера", который по ошибке опубликовал снимок.

О провокации сообщили сами администраторы Telegram-канала, отметив, что информация о присутствии "вагнеровцев" в Ливии не соответствует действительности. А вброс был сделан в целях срыва переговоров Совместного военного комитета (СВК) в формате "5+5".

Третий день встречи СВК завершился 12 ноября. Стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня, а также о необходимости вывода боевиков из региона.

Ранее ливийский политолог Фарадж Зейдан заявил, что турецкая разведка подготовила сценарий саботажа и срыва выполнения соглашений СВК "5+5". По его словам, Турция хочет помешать любым договоренностям между сторонами, которые могут привести к нормализации ситуации в Ливии.

Авторы REVERSE SIDE OF THE MEDAL заметили, что турецкие медиаактивисты решили воспользоваться предположительной связью RSOTM с ЧВК "Вагнера" для тиражирования заявлений о присутствии "вагнеровцев" в Ливии.

Публикации в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL зачастую воспринимаются международной общественностью за истину в последней инстанции. Западные СМИ основывают целые статьи лишь на отдельных фотографиях.

Как напомнили сами администраторы RSOTM, недавно издание "Bellingcat" опубликовало информации о присутствии ЧВК "Вагнера" в Нагорном Карабахе на основе трех публикаций в их Telegram-канале. Журналисты увидели посты с песней, содержащей в тексте название столицы Нагорного Карабаха, а также фото самолета и горного пейзажа. Позже в "Bellingcat" признали, что их статья является недостоверной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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