Что случилось сегодня: последние новости на 13 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 13 ноября
Александр Лукашенко. Фото: EPA/NIKOLAI PETROV / POOLL/ТАСС
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лукашенко отказался передавать власть преемнику и показал страшные картинки, Зеленскому предрекли досрочный уход с поста президента, в России объяснили отказ договариваться с Украиной по водоснабжению Крыма, а россиянам предложили снизить возраст выхода на пенсию – правда, не всем. Все самое важное за день – в нашем дайджесте.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский может досрочной покинуть свое кресло. Такой прогноз сделал эксперт. По его словам, зараженный коронавирусом лидер Незалежной сейчас погружен в глубокую депрессию.

Белорусский президент Александр Лукашенко тем временем рассказал и даже нарисовал, что будет со страной из-за оппозиции. Государство ждет распад, убежден политик. Высказался Батька и о преемнике – никакого транзита власти не будет, отрезал он.

В России объяснили, почему не хотят переговоров с Украиной по восстановлению подачи воды в Крым. Сейчас в Киеве заправляют националисты, так что не исключено, что они могут попытаться устроить диверсию. Например, отравить воду.

Экономика

Эксперт сделал прогноз, что будет с курсом рубля до конца 2020 года. Кроме того, россиянам дали совет - стоит ли вкладывать сбережения в доллар в ближайшие месяцы.

Жизнь

Россиянам предложили снизить возраст выхода на пенсию. Об этом заговорили в Минздраве. Правда, предложение относится не ко всем. Так, сделать послабление посчитали правильным не только многодетным мамам, но и папам – после рождения третьего малыша.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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