Поможет одно дешевое средство: как оживить увядшие растения

Поможет одно дешевое средство: как оживить увядшие растения
Фото: pixabay.com
Бутылочка с лекарством есть у каждого в аптечке

Любители домашних растений часто сталкиваются с тем, что со временем цветы начинают увядать, листья желтеют, да и вид растения оставляет желать лучшего. Справиться со всеми проблемами сразу поможет перекись водорода, ценность которой часто недооценивают. 

В каких случаях применять? 

Средство, которое, пожалуй, есть у каждого, можно применять не только в экстренных ситуациях, но и в качестве профилактики. Более того, перекись может ускорить рост растений. 

Чем полезна? 

В первую очередь, использовать перекись можно, когда растение находится в стрессовой ситуации, например, при переезде или пересадке. Средство придаст цветам сил и энергии. 

Также перекись отлично справляется с различными заболеваниями, в том числе с фитофторозом, а также помогает восстановиться после болезней. 

Более того, лекарство можно применять в качестве удобрения, которое поможет нарастить зеленую массу. 

Как применять? 

Важно помнить, что переизбыток питательных веществ, поэтому в применении перекиси водорода нужно знать меру. 

Для ежедневного полива нужно развести 5-7 капель средства в 1 литре воды. Но обрабатывать растения каждый день нужно только в том случае, если цветок болеет или переживает стресс. Длительность не должна превышать шести дней. 

Для ускорения роста цветов нужно развести 1-1,5 столовые ложки лекарства в литре чистой воды. 

Для лечения болезней – в 10 литров воды необходимо добавить 3 столовые ложки перекиси и пару капель йода. 

Такие растворы можно применять не только для полива, но и для опрыскивания и обработки садовых инструментов. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подготовить комнатные растения к зиме. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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