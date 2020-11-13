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Любители домашних растений часто сталкиваются с тем, что со временем цветы начинают увядать, листья желтеют, да и вид растения оставляет желать лучшего. Справиться со всеми проблемами сразу поможет перекись водорода, ценность которой часто недооценивают.
В каких случаях применять?
Средство, которое, пожалуй, есть у каждого, можно применять не только в экстренных ситуациях, но и в качестве профилактики. Более того, перекись может ускорить рост растений.
Чем полезна?
В первую очередь, использовать перекись можно, когда растение находится в стрессовой ситуации, например, при переезде или пересадке. Средство придаст цветам сил и энергии.
Также перекись отлично справляется с различными заболеваниями, в том числе с фитофторозом, а также помогает восстановиться после болезней.
Более того, лекарство можно применять в качестве удобрения, которое поможет нарастить зеленую массу.
Как применять?
Важно помнить, что переизбыток питательных веществ, поэтому в применении перекиси водорода нужно знать меру.
Для ежедневного полива нужно развести 5-7 капель средства в 1 литре воды. Но обрабатывать растения каждый день нужно только в том случае, если цветок болеет или переживает стресс. Длительность не должна превышать шести дней.
Для ускорения роста цветов нужно развести 1-1,5 столовые ложки лекарства в литре чистой воды.
Для лечения болезней – в 10 литров воды необходимо добавить 3 столовые ложки перекиси и пару капель йода.
Такие растворы можно применять не только для полива, но и для опрыскивания и обработки садовых инструментов.
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