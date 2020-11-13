Россия едва не потеряла воздушного гиганта, которого уже не может производить

Авария Ан-124-100, который сел в аэропорту Новисибирска благодаря мастерству пилотов, могла бы закончиться настоящей катастрофой, и в этом случае имела бы совершенной другой резонанс в СМИ. Причем не только потому, что такой же самолет участвовал в переброске техники российских миротворцев в Карабах, а просто потому, что после "Мрии" это самый большой в мире самолет.

Как сообщил еще в пятницу "Интерфакс", фрагменты самолета начали падать на землю еще до посадки и приземлились на стройплощадку. Один из них был размерами с маленькую легковушку.

Судя снимкам, сделанным, когда "Руслан" уже лежал на брюхе на земле, у него не только разрушен двигатель, но и серьезно поврежден фюзеляж и левое крыло.

Основной версией до сих пор считаются птицы, которые попали в двигатель. Интернет облетела фотография с перьями в турбинах. На авиационном форуме "Гражданская авиация" восстановили хронологию событий: на третьей минуте после ЧП разрушился второй двигатель, он же перебил управление первого. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, так как двигатель продолжал тянуть. После аварии "Руслан" был обесточен.

Интересно, что не все летчики придерживаются версии, что причиной аварии стала птица. Одни из участников форума даже заявил, что испытывал двигатели Д-18Т, в который попадали разные, в том числе и очень большие птицы, но такого, чтобы полностью был уничтожен вентилятор, не было. А в этом случае отвалились даже лопатки двигателя.

Другие предположили, что сказалось ресурсное состояние двигателя, а также отсутствие должного контроля.

Позже газета "Известия", ссылаясь на источники в авиационных кругах написала, что причиной аварийной посадки Ан-124 могла стать нехватка масла в одном из двигателей.