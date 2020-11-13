Страшнее перевала Дятлова: какие аномальные явления можно увидеть на Урале

Страшнее перевала Дятлова: какие аномальные явления можно увидеть на Урале
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Путешественник рассказал об НЛО в Пермском крае

Трагедия, которая произошла на перевале Дятлова, уже много лет не дает покоя всем неравнодушным. Однако некоторые путешественники уверены, что ничего аномального в той экспедиции не было. Более того, в России есть места, в которых с необычными явлениями можно встретиться лицом к лицу. 

Особенным местом для любителей аномалий считается Урал. Путешественник и организатор экспедиций рассказал, что этот регион буквально кишит мистикой и необъяснимыми явлениями. 

Одно из таких мест – это М-ский треугольник, расположенный в Пермском крае, пишет "Политэксперт". 

"Там лично наблюдал НЛО: светящийся сдвоенный шар, 2 секунды, ярче Луны раз в 10, но так как всего 2 секунды, не успел сфотографировать", – вспоминает любитель аномалий. 

С похожими явлениями также можно встретиться в Национальном парке Танагай. Об аномалиях, которые там происходят, даже сообщали в новостях. 

Ранее на Марсе обнаружили "место крушения НЛО". Уфологи нашли его, рассматривая снимки NASA. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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