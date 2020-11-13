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Трагедия, которая произошла на перевале Дятлова, уже много лет не дает покоя всем неравнодушным. Однако некоторые путешественники уверены, что ничего аномального в той экспедиции не было. Более того, в России есть места, в которых с необычными явлениями можно встретиться лицом к лицу.
Особенным местом для любителей аномалий считается Урал. Путешественник и организатор экспедиций рассказал, что этот регион буквально кишит мистикой и необъяснимыми явлениями.
Одно из таких мест – это М-ский треугольник, расположенный в Пермском крае, пишет "Политэксперт".
"Там лично наблюдал НЛО: светящийся сдвоенный шар, 2 секунды, ярче Луны раз в 10, но так как всего 2 секунды, не успел сфотографировать", – вспоминает любитель аномалий.
С похожими явлениями также можно встретиться в Национальном парке Танагай. Об аномалиях, которые там происходят, даже сообщали в новостях.
Ранее на Марсе обнаружили "место крушения НЛО". Уфологи нашли его, рассматривая снимки NASA.
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