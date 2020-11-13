Родственники и друзья Волошина боятся говорить о причинах его суицида и скоропалительной кремации

Украинский журналист Андрей Лактионов снял документальный фильм-расследование о летчике Владиславе Волошине, который находился в небе в момент крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в Донбассе. Автор в картине поднял тему несостыковок смерти аса через четыре года после трагедии, однако сама лента дает больше вопросов, чем ответов. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Напомним, лента опубликована на ютуб-канале издания "Украина.ру" 12 ноября, к сожалению, ее автор скончался 12 июня 2020-го. Фильм называется "Суицид международного масштаба: Неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом".

Антипов обратил внимание на тот факт, что в картине почему-то никто не хочет комментировать смерть Волошина.

"Все боятся. Боятся его бывшие сослуживцы по летному полку и даже его вдова, переехавшая в новую квартиру в центре Николаева, которую ей предоставили после смерти мужа, что тоже вызывает вопросы", – сказал в интервью New Inform специалист.

По его мнению, очень странно выглядит факт того, что летчику было присвоено звание Героя Украины, но никто не знает, за что именно, и обсуждать это также не хотят. Кроме того, эксперт отметил, как быстро, еще до конца расследования смерти Волошина, было кремировано его тело. К тому же участники фильма дезинформируют автора на предмет, кто дал согласие на такую быструю кремацию: отец летчика заявляет, что разрешение дала вдова аса и друзья, а те утверждают обратное – это сделал родитель.

Данное разночтение свидетельствует о том, что ситуацию вмешался человек или группа людей, которые стали причиной дезинформации и причастны к смерти Волошина, предположил Антипов.

Другая странность заключается в том, что после якобы попытки самоубийства и до своего ухода летчик еще полтора часа с кем-то говорил по телефону.

Также эксперт считает, что Волошин не причастен к крушению "Боинга", он просто был свидетелем того, как лайнер взорвался, поэтому был неугоден тем силам, кто провел эту операцию.

Добавим, что сейчас в Гааге идут судебные слушания по делу о гибели MH17, фигурантами которого являются россияне Олег Пулатов, Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко. Сегодня на суде произошел скандал – один из родственников погибших напал на адвоката Пулатова. Он единственный из фигурантов, кто согласился участвовать в процессе, но при помощи группы защитников.

Слушания после очередной паузы возобновились в начале месяца, но теперь снова отложены до 25 ноября.

