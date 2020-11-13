Такая система позволит повысить доверие людей к государству

Председатель Совфеда рассказала о том, как в российских регионах будет внедряться система народного бюджетирования. По словам Валентины Матвиенко, парламентарии станут пристально отслеживать этапы реализации этого проекта, ведь его важной целью является повышение степени доверия россиян к органам госвласти.

Такая программа даст жителям России возможность самим принимать решения, на что нужно расходовать деньги из госбюджета, выделенные субъектам. Таким образом, люди смогут оказывать прямое влияние на развитие родного региона.

Матвиенко также добавила, что сейчас нужно активно внедрять цифровые технологии, способные обеспечить понятную и доступную обратную связь с народом. Спикер СФ подчеркнула, что доверие к госорганам сильно зависит от уровня их открытости перед людьми. Этим можно объяснить высокие рейтинги российского лидера Владимира Путина, который всегда старается быть ближе к народу, передает издание "Парламентская газета".

В этом году парламентарии СФ поддержали две законодательные инициативы, которые направлены на создание базы для реализации системы инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Так, необходимые изменения внесены в Бюджетный кодекс, а также в закон об организации местного самоуправления.